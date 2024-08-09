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Lübnan-İsrail sınırında art arda saldırılar

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine füzeler ve kamikaze İHA'larla saldırılar düzenledi. İsrail de Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Lübnan-İsrail sınırında art arda saldırılar
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Hizbullah örgütü, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından 8 Ekim 2023'te İsrail'e saldırılar başlatmıştı.

İsrail karşılık verdi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları da, Sayda kentindeki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füzenin isabet ettiği belirtilirken, can kaybına ilişkin ise bir detay paylaşılmadı.

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