Lübnan-İsrail sınırında çatışma: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4. haftaya girilirken Lübnan-İsrail sınırında da gerginlik artarak sürüyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

İsrail'den açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Lübnan sınırında yer alan bir noktaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda biri orta derecede, diğeri hafif olmak üzere 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün düzenlenen saldırılara karşılık Hizbullah üyelerinden oluşan bir grubun hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atmaya hazırlanan bir grubun tespit edildiği ve tanklarla vurulduğu bildirildi.