Lübnan İsrail'i, BM'ye şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin New York'taki daimi temsilciliğinin, İsrail hakkında, 1701 sayılı kararı ihlal ve ateşkes anlaşmasına uyulmaması nedeniyle BMGK'ye konuyla ilgili şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi.

Lübnan, ateşkesi ve Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği için İsrail'i, BM'ye şikayet etti

İsrail'in ilgili kararın uygulanmasına göre yükümlülüklerini "tamamen göz ardı ettiği" ifade edilen açıklamada, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına da aykırı saldırılar yaptığı kaydedildi.

Lübnan, İsrail'in ateşkes sonrasında kara ve hava saldırılarına devam etmesinin yanı sıra evleri ve yerleşim bölgelerini tahrip ettiğini bildirdi.

İsrail'in yaşadıkları bölgeye dönmek isteyen Lübnanlılara yönelik saldırılarda bulunduğuna dikkati çekilirken, sivillerin yanı sıra bölgede görev yapan basın mensupları ve askerlere de saldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucu ülkeleri ABD ve Fransa başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'ne "İsrail'in ihlalleri konusunda kesin bir tavır alma" ve İsrail'in "anlaşmaya saygı göstermesi için çaba sarfetme" çağrısında bulunuldu.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ne olmuştu?

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.