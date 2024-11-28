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Lübnan Meclisi'nden komutanların görev süresini uzatma kararı

Lübnan Meclisi, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn dahil üst düzey komutanların görev sürelerini bir yıl uzattı.

Haber Merkezi
AA
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Lübnan Meclisi'nden komutanların görev süresini uzatma kararı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yapılan ilk oturumda, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab'ın "orduda görev yapan tuğgeneral ve üstü rütbelerdeki askerlerin görev süresinin uzatılmasına" dair önergesi oylandı.

Yapılan oylamada önerge 48 milletvekilinin onayıyla kabul edildi.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın görev süresi de bir yıl uzatıldı.

Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi üçüncü yılında da yapılamazken, üst düzey atamaların yerine görev süreleri uzatılıyor.

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