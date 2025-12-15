Lübnan ordusu: Suriye tarafından ateş açıldı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde devriye görevi yürüten askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, olayda askerler arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedilirken, hadisenin ardından Lübnan ordusu ile ilgili Suriye makamları arasında temaslar kurulduğu ve durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.

Suriye'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.