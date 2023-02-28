Lübnan resmi haber ajansının arşivi çalındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın 1961'den bu yana korunan arşivinin çalındığı bildirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, bakanlık binasındaki arşiv bölümünden çalınan bilgisayarlar ve server (sunucu) hakkında bilgi verdi.

NNA ofisinin yer aldığı Enformasyon Bakanlığındaki arşiv odasından 5 bilgisayarın kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığını belirten Mekari, çalınan arşivde 1961'den bu yana korunan görsellerin de bulunduğunu aktardı.

Yaşanan hırsızlığı "büyük bir suç" olarak nitelendiren Mekari, durumu derhal güvenlik güçlerine ilettiklerini ve suçluların yakalanarak cezalandırılması için gerekli tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Arşivde özellikle Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşa ait önemli fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu belirtiliyor.