  Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1021'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1021’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1021’e ulaştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 20 artarak 1021'e, yaralı sayısının ise 2 bin 641'e yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı aktarıldı.

