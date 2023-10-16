Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü
Hizbullah'ın saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir subayının tanksavar ateşi sonucu öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışma 10. gününe girerken Lübnan sınırında da gerilim gün geçtikçe artıyor.
İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.
Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" belirtilmişti.