Lübnan sınırında mayın patladı, 3 İsrail askeri yaralandı

Lübnan'ın İsrail'le güney sınırındaki Ita eş-Şaab beldesi civarında mayının infilak ettiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusuna ait bir kepçenin sınırdaki kazı çalışmaları esnasında mayın patlaması olduğu ve 3 İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan ordusu 5 Mart'taki açıklamasında İsrail ordusuna ait devriye birliklerinin sınırı yaklaşık 1 metre ihlal ettiğini ve ivedi müdahale sonucu bu güçlerin geri çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kontrolündeki Mavi Hat'ın Lübnan tarafında "onlarca şüphelinin toplandığını ve bu kişilerin bölgedeki sınır çiti çevresindeki İsrail ordusunun faaliyetlerini engellemeye çalıştığını" savunmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor. Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor.