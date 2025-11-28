  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Lübnan, sınırları içinde duvar inşa eden İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
Takip Et

Lübnan, sınırları içinde duvar inşa eden İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içinde 2 beton duvar inşa ederek egemenlik ihlali yapan İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnan, sınırları içinde duvar inşa eden İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
Takip Et

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in duvar örme ihlaline ilişkin şikayetini BM'deki temsilciliği aracılığıyla yaptı.

Bakanlık, şikayetinde BMGK ile BM Genel Sekreterliğini, İsrail'in egemenlik ihlallerini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

İsrail ordusunun inşa ettiği 2 beton duvarın kaldırılması ve işgal ettiği bölgelerden "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın gerisine derhal çekilmesi çağrısında bulunan Bakanlık, İsrail'in Lübnan topraklarında "tampon bölge" dayatmalarına son vererek sınır köylerindeki sivillerin evlerine geri dönüşüne imkan sağlamasını istedi.

Bakanlık, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve saldırıların durdurulması için müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ekim ve kasım aylarında Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert mesaj: Suçlulara, çetelere ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert mesaj: Suçlulara, çetelere ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağızGündem

 

KKM hesapları 3,5 milyar dolara gerilediKKM hesapları 3,5 milyar dolara gerilediEkonomi

 

Dünya
Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’a yüzlerce hava operasyonu gerçekleştirdi
Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’a yüzlerce hava operasyonu gerçekleştirdi
AB, Akdeniz politikalarında yeni dönem başlatmayı hedefliyor
AB, Akdeniz politikalarında yeni dönem başlatmayı hedefliyor
İsrail Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarını işgal altında tutuyor
İsrail Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarını işgal altında tutuyor
ABD, 19 ülkenin vatandaşlarının yeşil kart statüsünü yeniden inceleyecek
ABD, 19 ülkenin vatandaşlarının yeşil kart statüsünü yeniden inceleyecek
Hong Kong'da sitede çıkan yangında ölenlerin sayısı 128'e yükseldi
Hong Kong'da sitede çıkan yangında ölenlerin sayısı 128'e yükseldi
Trump: Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını çok yakında karadan da durduracağız
Trump: Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını çok yakında karadan da durduracağız