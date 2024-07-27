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Lübnan: Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık ihlalidir

Lübnan hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
İHA
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Lübnan: Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık ihlalidir
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Lübnan hükümeti, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Hükümet, Hizbullah ve İsrail güçleri arasında aylardır devam eden çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda can kaybının 11'e yükseldiğini duyurarak, söz konusu saldırının 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik en ciddi saldırı olduğunu söyledi.

Hagari, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarak, "Bu felaketin arkasında Hizbullah vardır ve sonuçlarından sorumludur. Ölü ve yaralıların ailelerini ve İsrail devletinin vatandaşları olan tüm Dürzi toplumunu kucaklıyoruz" dedi.

İsrailli sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerinin 10'unun olay yerinde öldüğünü açıklayarak, 30'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roket, bir futbol sahasına isabet etmişti.

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