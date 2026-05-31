Lübnan ve İsrail hattında kırılgan denge: Tampon bölgeler ve stratejik sınır pazarlığı

Akdeniz'in doğusunda yer alan bu iki komşu ülke arasındaki gerilimlerin kökeni, sınır hatlarının tespiti ve enerji kaynaklarının stratejik paylaşımı gibi kronikleşen yapısal sorunlara dayanıyor. Resmi diplomatik ilişkilerin bulunmaması sebebiyle uluslararası arabulucular vasıtasıyla yürütülen müzakere süreçleri, sınır hatlarına inşa edilen operasyonel savunma hatları ve karşılıklı angajman kurallarının esnetilmesi nedeniyle sık sık kesintiye uğruyor. Sınır hattında yaşanan bu nüfuz mücadeleleri, Lübnan'ın güneyindeki yerel halkın sosyo-ekonomik hayatını doğrudan baskılarken Akdeniz genelindeki enerji güvenliği projeksiyonlarının da sürekli olarak ertelenmesine ya da bölgedeki lojistik risk primlerinin yükselmesine yol açıyor.

Mavi hat üzerindeki yeni tampon bölgeler ve askeri görünürlük

İki ülke arasındaki fiili sınırı oluşturan Mavi Hat boyunca tarafların konumlandığı operasyonel bölgeler, askeri tahkimatların artmasıyla birlikte uluslararası hukukun en sık test edildiği alanların başında geliyor. Birleşmiş Milletler barış gücü misyonlarının sahadaki devriye faaliyetleri sıcak çatışma riskini azaltmada önemli bir bariyer görevi üstlense de tarafların yeni sınır kontrol stratejileri ve insansız hava araçlarıyla yürüttüğü yoğun keşif uçuşları güvenlik iklimini kırılganlaştırmaya devam ediyor. Karşılıklı güvensizlik zemininde yükselen bu yeni askeri konuşlanma modelleri, diplomatik çözüm masasının kurulmasını zorlaştırırken bölgedeki sivil yerleşim birimlerinin geri dönüş süreçleri üzerinde de kalıcı bir belirsizlik yaratıyor.

Deniz sınırı blokları ve enerji yatırımlarının geleceği

Ocak ayında uluslararası enerji konsorsiyumlarıyla imzalanan stratejik arama anlaşmaları, Lübnan'ın ekonomik krizle mücadelesinde güney deniz bloklarındaki sondaj faaliyetlerini hayati bir çıkış yolu olarak konumlandırıyor. Ancak karasal sınırlardaki belirsizlik ve tampon bölgelerin deniz yetki alanlarına doğru genişletilme hamleleri, uluslararası enerji devlerinin bu stratejik sahalardaki teknik faaliyetlerini güvenlik gerekçesiyle yavaşlatmasına sebep oluyor. Yaklaşan haziran müzakereleri öncesinde masadaki en büyük pazarlık unsurlarından biri haline gelen bu enerji sahaları, Doğu Akdeniz'deki arz güvenliği denkleminin sadece teknik yatırımlarla değil, doğrudan Lübnan ve İsrail arasındaki karasal hat istikrarıyla ne kadar bağlı olduğunu açıkça kanıtlıyor.