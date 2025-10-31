  1. Ekonomim
Lübnan: Yarım milyon Suriyeli, yıl sonuna kadar ülkelerine dönebilir

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, yıl sonuna kadar gönüllü şekilde ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısının yarım milyona ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Bakan Seyyid, Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü için hazırladığı plan kapsamında evlerine dönmek üzere yola çıkan bazı Suriyelilere eşlik etti.

Bekaa bölgesine bağlı Zahle beldesinde açıklamalarda bulunan Seyyid, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hükümetin söz konusu planı yürüttüğünü ifade etti.

"Yarım milyon Suriyeli, yıl sonuna kadar ülkelerine dönebilir"

Şu ana kadar 320 binden fazla Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını aktaran Seyyid, bu sayının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin gönüllü ve düzenli geri dönüşünü öngören planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış ve 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçmişti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

