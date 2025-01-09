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Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçti

Lübnan Meclisi'nin 13. oturumunda, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak Genelkurmay Başkanı Joseph Avn seçildi.

Haber Merkezi
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Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçti
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Lübnan Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için bugün gerçekleştirilen 13. oturumda, adaylardan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn 71 oy aldı.

18 oy geçersiz sayıldı

Oturumda 37 çekimser, 18 geçersiz oy kullanılırken farklı adaylar için de iki oy kullanıldı. Ülke kanunlarına göre bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 86 oy alması gerekiyor.

46'ıncı oturumda seçildi

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından ülkede yeni Cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapıldı. Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebildi. Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

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