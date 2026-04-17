Lübnan’da ateşkes hattı: Diplomatik iyimserlik ve sahadaki gerçeklik arasında temkinli bekleyiş

Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmaları durdurmaya yönelik uluslararası arabuluculuk çalışmaları kritik bir aşamaya girdi. ABD ve bölge aktörlerinin sunduğu taslak metin üzerinden yürütülen müzakerelerde ‘ateşkes’ kelimesi artık daha yüksek sesle telaffuz ediliyor. Ancak Beyrut yönetimi, geçmişteki acı tecrübeler ve sınır hattındaki belirsizlikler nedeniyle sürece ihtiyatlı bir iyimserlik ile yaklaşıyor. Lübnan kanadı, saldırıların durmasını önceliklendirse de egemenlik haklarından taviz vermeyen bir formül üzerinde duruyor.

Sınır güvenliği ve 1701 sayılı karar denklemi

Müzakerelerin merkezinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması yer alıyor. Taslak metne göre, Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesi ve bu bölgeye Lübnan Ordusu ile UNIFIL güçlerinin yerleşmesi öngörülüyor. Ancak Lübnan hükümeti, İsrail’in hareket serbestisi talebine, yani ateşkes sonrasında da olası bir tehdit durumunda Lübnan hava sahasını veya karasını kullanma isteğine kesin bir dille karşı çıkıyor. Beyrut, bu durumun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geleceğini vurgulayarak, uluslararası denetim mekanizmasının daha tarafsız bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor.

Bölgesel aktörlerin stratejik mesafesi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necip Mikati’nin yürüttüğü diplomasi trafiğinde, Hizbullah’ın saldırıların durması kaydıyla ateşkes şartlarını incelediği belirtiliyor. Sahadaki askeri dengeler, diplomatik masadaki pazarlık gücünü doğrudan etkiliyor. İsrail’in sınırın güneyindeki stratejik noktalara yönelik operasyonları devam ederken, Beyrut’un temkinli duruşu, sadece bir metne imza atmak değil, bu metnin sahada kalıcı bir sükuneti garanti edip etmeyeceğine dair duyulan şüpheden kaynaklanıyor. Özellikle garantör ülkelerin (ABD ve Fransa) sahadaki ihlalleri nasıl denetleyeceği konusu, anlaşmanın önündeki en büyük bariyerlerden biri olarak duruyor.

İnsani kriz ve geri dönüş çıkmazı

Ateşkesin siyasi boyutunun ötesinde, Lübnan’ı bekleyen asıl zorluk yerinden edilmiş bir milyondan fazla insanın eve dönüş süreci olarak görülüyor. Lübnanlı yetkililer, bir ateşkes ilan edilse dahi, güneydeki altyapının tamamen tahrip edilmiş olması ve patlamamış mühimmat riski nedeniyle halkın güvenli dönüşünün aylar alabileceğini ifade ediyor. Bu noktada Beyrut, sadece askeri bir duruş değil, aynı zamanda ülkenin yeniden imarı için uluslararası mali destek sözü de bekliyor. Dolayısıyla Lübnan'ın temkinli tutumu, hem askeri güvenlik hem de toplumsal sürdürülebilirlik kaygılarını bir arada barındırıyor.