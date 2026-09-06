Lübnan'da gerilim tırmanıyor: İsrail 3 bölgeyi vurdu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde üç bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, daha önce tehdit edilen Arab Salim beldesindeki bir binanın yanı sıra Nabatiye el-Favka beldesi ile Kfar Rumman çevresini hedef aldı. İsrail basını ise ordunun Lübnan topraklarında 2-4 kilometre derinlikte yeni bir tampon bölge oluşturmayı planladığını bildirdi.

Arab Salim’deki bina hedef alındı

Operasyonlardan biri, daha önce İsrail ordusu tarafından tahliye edilmesi istenen Arab Salim’deki bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu sözcüsü Ella Vavya, daha önce sosyal medya hesabından yayımladığı haritada söz konusu yapıyı işaretlemiş ve çevrede yaşayanlara bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunmuştu. Vavya, binanın Hizbullah'a ait olduğunu ve İsrail güçlerine gönderilen bir insansız hava aracına karşılık olarak hedef alınacağını savunmuştu.

Nebatiye ve Kfar Rumman çevresine de saldırı

İsrail ordusunun operasyonları Arab Salim ile sınırlı kalmadı. Nabatiye el-Favka ile Kfar Rumman çevresi de hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in gündemindeki yeni plan

İsrail basınında yer alan iddialara göre Tel Aviv yönetimi, Lübnan sınırından itibaren 2 ila 4 kilometre derinliğe uzanan yeni bir tampon alan oluşturmayı değerlendiriyor.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, ordunun bu bölgede güvenlik alanı oluşturmayı planladığı ve Nebatiye'deki Ali et-Tahir Tepesi'nde bulunan tünellerin imha edilmesinin ardından askeri varlığını azaltabileceği öne sürüldü.

"Gri hat" adı verildi

İsrail basını, söz konusu plana "gri hat" adının verildiğini aktardı. Plan kapsamında İsrail ordusunun operasyon yapabileceği alanların belirlenmesi öngörülüyor. Ancak önerinin henüz Tel Aviv'deki siyasi makamlar tarafından onaylanmadığı, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İsrail’in kontrol alanı yüzde 5 civarında

İsrail'in halihazırda Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 5'ini kontrol ettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafından sınır olarak kabul edilen Mavi Hat'ın yaklaşık 10 kilometre içerisine kadar uzanan bölgedeki İsrail askeri varlığı, iki taraf arasındaki gerilimin temel başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ardından ateşkes süreci

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar Ekim 2023'te başladı ve Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlattı ve ülkenin güneyindeki çok sayıda yerleşimde kontrolünü sürdürdü. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatıldı. Buna rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonları devam etti.