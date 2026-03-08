  1. Ekonomim
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 394’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 394’e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in ülkede düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83’ü çocuk olmak üzere 394’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, en az bin 130 kişinin de yaralandığı belirtildi.

