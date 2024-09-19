Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi paravan şirket iddiası

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı BAC Danışmanlık firmasına işaret etti. Gold Apollo'nun kurucusu Hsu Ching-Kuang, patlayan cihazları kendilerinin üretmediğini savundu. Firma yöneticisi Ching-Kuang, şirketin ticari marka lisansını Macaristan merkezli firmaya verdiklerini söyledi. Üç yıl önce gerçekleşen bu anlaşmayla BAC isimli şirkete, cihazlarında Gold Apollo logosunu kullanma lisansı verildiği ileri sürüldü.

Nasrallah telefonları gömün demişti

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi ise, BAC Danışmanlık firmasının bir paravan şirket olduğunu yazdı. NYT'nin "İsrail, modern zamanın Truva Atı'nı nasıl inşa etti" başlıklı haberine göre, çağrı cihazları 2022'de Lübnan'a gönderilmeye başlandı ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 'cep telefonu kullanımının güvenli olmadığını' söylemesinin ardından tedarik artırıldı.

Nasrallah, şubat ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bana ajanın nerede olduğunu soruyorsunuz. Size diyorum ki, sizin elinizdeki, eşinizin elindeki ve çocuklarınızın elindeki telefon ajandır. Onları gömün, demir bir kutuya koyun ve kilitleyin."

Gazeteye konuşan istihbara yetkilileri, çağrı cihazı üreticilerinin İsrail istihbarat görevlileri olduğu gerçeğini gizlemek için en az iki ayrı şirket daha kurulduğunu söyledi. Üç istihbarat yetkilisine göre, ayrı ayrı üretilen çağrı cihazlarında patlayıcı PETN içeren piller bulunuyordu.

Binlerce cihaz gönderildi

NYT'te açıklamalarda bulunan istihbarat yetkilileri, İsrail'in çağrı cihazlarında kullanılan teknolojiyi geliştirmek için milyonlarca dolarlık yatırım yaptığını belirtti. Habere göre, Nasrallah çağrı cihazı kullanımını yaygınlaştırmaya karar vermeden önce bile İsrail, uluslararası çağrı cihazı üreticisi gibi görünen bir şirket kurma planını uygulamaya koymuştu.

İki Amerikalı istihbarat yetkilisine göre, yaz boyunca Lübnan'a çağrı cihazı sevkiyatı arttı, ülkeye binlercesi ulaştı ve Hizbullah yetkilileri ile üyelerine dağıtıldı. Firmanın 'sıradan' müşteriler de aldığı belirtildi. Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"BAC Danışmanlık firması, sıradan müşteriler de aldı ve onlar için bir dizi sıradan çağrı cihazı üretti. Ancak gerçekten önemli olan tek müşterisi Hizbullah'tı ve onlar için üretilen çağrı cihazları sıradan olmaktan çok uzaktı. Üç istihbarat yetkilisine göre, ayrı ayrı üretilen bu cihazlar PETN ile bağlanmış piller içeriyordu."