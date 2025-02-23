Lübnan'da tarihi tören: Nasrallah'ın cenazesi on binleri bir araya getirdi

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen cenaze töreni, Lübnan'da hayatı durdurdu. Güvenlik nedeniyle aylarca ertelenen törene, Lübnan ve dışından on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Otuz yıldan uzun süredir örgüte liderlik eden Nasrallah'ın ölümü, Hizbullah içinde ciddi bir moral düşüklüğüne neden olmuştu.

Cenaze töreni öncesinde, Nasrallah'ın ve bir hafta sonra İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen halefi Haşim Seyfeddin'in dev portreleri, Beyrut'un güneyindeki duvarlara ve köprülere asıldı.

Cenaze töreni için ülkenin en büyük stadı olan Camille Chamoun Şehir Stadyumu hazırlandı.

Stadyumun kapasitesi yaklaşık 50 bin kişi ancak Hizbullah organizatörleri sahaya binlerce ekstra koltuk yerleştirdi.

Naim Kasım'ın konuşma yapması bekleniyor

Cenaze töreninin saat 13:00'te başlaması ve mevcut lider Naim Kasım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Ardından, Nasrallah'ın defnedileceği havaalanı otoyolu yakınındaki yere bir tören alayı düzenlenecek.