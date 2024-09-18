  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın
Takip Et

Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın

İsrail'in uzaktan sinyalle cihazlarını patlatarak 4 bin Hizbullah üyesini yaraladığı Gold Apollo şirketi Tayvan'DA polis baskınına uğradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın
Takip Et

Lübnan'da dün akşam saatlerinde 4 bin Hizbullah üyesinin yaralandığı eş zamanlı çağrı cihazı patlamalarında dikkatler Gold Apollo şirketine çevrildi. Uzaktan sinyal ile patlatıldığı tespit edilen cihazların Gold Apollo ürünü olduğu belirlenince, firma hakkında soruşturma açıldı.

Tayvan polisi, Gold Apollo şirketine baskın düzenledi. Reuters’ın haberine göre, Tayvan’ın başkenti Taipei’deki Gold Apollo genel merkezine giren emniyet kuvvetleri bazı evrak ve bilgisayarlarda incelemelerde bulundu.

"Biz yapmadık" savunması

Polis baskının ardından kameraların karşısına geçen Gold Apollo’nun kurucusu Hsu Ching-kuang gazetecilere, şirketin 9 kişinin ölümü ve 4 bin fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazlarını üretmediğini iddia etti. Hsu, “Lübnan’dan gelen fotoğraflara bakın, Üzerlerinde ‘Tayvan’da üretildi’ yazan hiçbir işaret yok, bu çağrı cihazlarını biz yapmadık.” dedi.

Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istediHollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istediDünya

 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli olduSpor

 

Dünya
Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı
Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı
Filistin'in Birleşmiş Milletler'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in Birleşmiş Milletler'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
BM'den Lübnan açıklaması: Çağrı cihazlarının patlatılması şok edici
BM: Çağrı cihazlarının patlatılması şok edici
Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istedi
Hollanda'da göçe karşı harekete geçiyor: AB iltica düzenlemelerinden muafiyet istedi
Uzmanlardan İsrail’in çağrı cihazlı saldırısı yorumu: "En tehlikeli savaş türü"
Uzmanlardan İsrail’in çağrı cihazlı saldırısı yorumu: "En tehlikeli savaş türü"
Patlatılan çağrı cihazlarını üreten şirketle ilgili ne biliniyor?
Patlatılan çağrı cihazlarını üreten şirketle ilgili ne biliniyor?