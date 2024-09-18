Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısında yeni gelişme! Gold Apollo şirketine baskın

Lübnan'da dün akşam saatlerinde 4 bin Hizbullah üyesinin yaralandığı eş zamanlı çağrı cihazı patlamalarında dikkatler Gold Apollo şirketine çevrildi. Uzaktan sinyal ile patlatıldığı tespit edilen cihazların Gold Apollo ürünü olduğu belirlenince, firma hakkında soruşturma açıldı.

Tayvan polisi, Gold Apollo şirketine baskın düzenledi. Reuters’ın haberine göre, Tayvan’ın başkenti Taipei’deki Gold Apollo genel merkezine giren emniyet kuvvetleri bazı evrak ve bilgisayarlarda incelemelerde bulundu.

"Biz yapmadık" savunması

Polis baskının ardından kameraların karşısına geçen Gold Apollo’nun kurucusu Hsu Ching-kuang gazetecilere, şirketin 9 kişinin ölümü ve 4 bin fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazlarını üretmediğini iddia etti. Hsu, “Lübnan’dan gelen fotoğraflara bakın, Üzerlerinde ‘Tayvan’da üretildi’ yazan hiçbir işaret yok, bu çağrı cihazlarını biz yapmadık.” dedi.