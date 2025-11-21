Lübnan’daki işgal, İsrail’in artan saldırılarıyla yeniden gündemde

27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu bu saldırılarının çoğunda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları kullanıyor.

İsrail ordusunun İHA'larla araç ve motosikletleri, savaş uçaklarıyla da yerleşim yerlerini veya altyapıları hedef alması dikkat çekiyor.

Saldırılarında birçoğunda Litani Nehri'nin güneyindeki beldelere yoğunlaşan İsrail, 19 Kasım'da da Sur ve Nebatiye vilayetlerinde hava saldırısı tehdidinde bulunduğu 4 beldeyi bombaladı.

"Hizbullah'ı ve altyapısını" hedef aldığını iddia eden İsrail, son haftalardaki saldırılarında ülkenin doğusundaki Sur ve Nebatiye vilayetlerindeki beldeler ile ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesine yoğunlaşmış durumda.

Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmedi.

Lübnan'a yönelik saldırılar, gözleri yeniden İsrail'in devam eden işgaline çevirdi.

İsrail'in 5 tepede işgali sürüyor

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini uzattı.

8 Ekim 2023'ten sonra işgal ettiği bazı beldelerden çekilen İsrail ordusu, halihazırda Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Lübnan yönetimi ise İsrail'in ülke topraklarından tamamen çekilmesini istiyor.

Öte yandan İsrail ordusunun "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprağına duvar ördüğü de ortaya çıktı. UNIFIL, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ekim ve kasım aylarında Lübnan toprakları içinde 2 beton duvar inşa ettiğini duyurdu.

"İsrail saldırıları ordunun konuşlanmasını engelliyor"

Lübnan ordusu, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeye asker konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Ordu, "Mavi Hat" ile Litani Nehri arasında kalan bölgede UNIFIL ile koordineli hareket ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, geçen ay yaptığı açıklamalarda, ateşkes gereği Lübnan'ın güneyindeki asker sayısını yıl sonuna kadar 10 bine çıkarmayı düşündüklerini belirtmiş ancak İsrail ordusunun saldırılarının bu sürecin tamamlanmasını engellediğini ifade etmişti.

Litani Nehri'nin güneyinden göç etmek zorunda kalan binlerce kişi evine dönemiyor

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki tepelerde işgali, sınır hattındaki beldelere saldırı ve meydana gelen yıkım, geri dönüşlere engelliyor.

Ayrıca sınır hattındaki çiftçiler, İsrail tehdidi nedeniyle tarım arazilerine ve zeytinliklerine erişimde güçlük yaşıyor.

İsrail ordusu UNIFIL askerlerine ateş açtı

Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankı, 16 Kasım'da UNIFIL askerlerini hedef aldı. UNIFIL olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı belirtirken, İsrail ordusu UNIFIL askerlerine ateş açtığını itiraf etti.

Ayrıca 26 Ekim'de ise İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye iline bağlı Kefr Kila kasabası yakınlarında UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BM’nin mavi hat düzenlemesi

İsrail'in Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin ardından BM'nin çizdiği Mavi Hat, iki ülke arasındaki sınırı tayin ediyor.

Lübnan'ın en önemli nehirlerinden biri olan Litani ise başkent Beyrut'un yaklaşık 70 kilometre güneyinden Akdeniz'e dökülüyor.

Mavi Hat ile Litani Nehri arasında ise en uzunu 28 kilometre, en kısası ise 6 kilometre gibi bir mesafe bulunuyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın uzunluğu, doğuda Şeba Çiftlikleri bölgesinden, batıda Ras Nakura'ya kadar yaklaşık 76 kilometre iken Litani Nehri'nden sonraki güney kıyısının uzunluğu ise yaklaşık 30 kilometre.