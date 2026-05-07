Lübnan’dan ABD’nin ‘zirve’ baskısına ret: Şartlar henüz oluşmadı

Washington’dan gelen doğrudan görüşme talepleri, nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes sürecini bir barış anlaşmasıyla taçlandırmayı hedefliyor. Ancak Lübnan tarafı, bu sürece dair henüz somut bir ilerleme kaydedilmeden liderler seviyesinde bir fotoğraf verilmesini stratejik bir hata olarak görüyor. Lübnan diplomasisi, öncelikle sınır hattındaki belirsizliklerin giderilmesini ve İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesine dair net bir takvimin uluslararası garantilerle ortaya konulmasını bekliyor.

Saha şartlarının iyileştirilmesi ve kalıcı ateşkes beklentisi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, doğrudan bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için öncelikle Lübnan hava sahası ihlallerinin durdurulması ve saldırıların tamamen sona ermesi gerektiğini savunuyor. Lübnan hükümeti yetkilileri, teknik heyetler arasındaki müzakereler sonuçlanmadan yapılacak bir zirvenin sonuç odaklı olmayacağı görüşünde birleşiyor. Bu nedenle Beyrut, aceleyle alınmış bir görüşme kararı yerine, tüm şartların olgunlaştığı ve Lübnan’ın haklarının güvence altına alındığı bir süreci tercih ediyor.

İç siyasi dengeler ve toplumsal hassasiyetler

Lübnan’ın temkinli yaklaşımının bir diğer önemli boyutunu ise ülkenin iç siyasi dengeleri oluşturuyor. Başta Hizbullah olmak üzere ülkedeki pek çok siyasi grubun, İsrail ile doğrudan temaslara yönelik sert muhalefeti, Lübnan yönetiminin adım atmasını zorlaştırıyor. Ülke içindeki toplumsal barışı riske atmak istemeyen Cumhurbaşkanlığı, dış baskılara karşı mesafeli duruşunu korurken, çözümün ancak ulusal bir mutabakat ve sahadaki somut iyileşmelerle mümkün olabileceğini vurguluyor.

Dolaylı müzakerelerin geleceği ve çözüm arayışları

Liderler düzeyindeki görüşme teklifi şimdilik reddedilmiş olsa da taraflar arasındaki diplomatik trafik farklı kanallar üzerinden devam ediyor. Lübnan yönetimi, doğrudan temas yerine arabulucular vasıtasıyla yürütülen dolaylı müzakerelere açık kapı bırakıyor. Washington’da gerçekleştirilecek teknik düzeydeki toplantılarda bir uzlaşı zemini aranırken, Lübnan’ın şartlarının karşılanıp karşılanmayacağı bölgedeki diplomatik sürecin kaderini belirleyecek ana unsur olarak görülüyor.