Lübnan’dan İsrail ile müzakerelere yeşil ışık: Cumhurbaşkanı Avn ‘tek seçenek masa’ dedi

Cumhurbaşkanı Avn, müzakere sürecine yönelik eleştirilere ve içerideki kutuplaşmaya karşı oldukça net bir duruş sergiliyor. Diplomasiyi ‘kansız savaş’ olarak tanımlayan Avn, müzakere masasına oturmanın bir zayıflık ya da teslimiyet olmadığını, aksine Lübnan’ın haklarını korumak için en stratejik araç olduğunu savunuyor. Bu yaklaşım, on yıllardır süregelen çatışma doktrinini, pragmatik bir diplomasi diline dönüştürmeyi hedefliyor.

Avn’ın açıklamalarında öne çıkan en kritik nokta, Lübnan’ın artık ‘başka güçlerin savaş alanı olmayacağı’ vurgusuydu. Cumhurbaşkanı, yaklaşık yarım asır sonra Lübnan’ın kendi kararlarını bağımsız bir şekilde alabildiğini belirterek, İsrail ile yürütülen bu hassas sürecin tüm Lübnan halkının güvenliği ve refahı için hayati olduğunu ifade etti. Bu, sadece bir sınır meselesi değil, aynı zamanda Lübnan’ın devlet otoritesini tüm ülkede tesis etme mücadelesi olarak okunuyor.

Kırmızı çizgiler: Ateşkes ve tam çekilme

Müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını belirtse de Avn, Lübnan’ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceklerini de hatırlattı. Müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikli şartın İsrail saldırılarının tamamen durması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı; İsrail işgalindeki toprakların iadesi, tutukluların geri getirilmesi ve ordunun sınıra yerleşmesi gibi başlıkları masanın vazgeçilmezleri olarak sıraladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamalar, Lübnan'ın bu süreci sadece bir güvenlik anlaşması değil, aynı zamanda ekonomik bir kurtuluş reçetesi olarak gördüğünü de hissettiriyor. Avn, bu sürecin ‘hiçbir kesimi hedef almadığı’ mesajıyla, iç siyasetteki direnci kırmayı ve müzakere masasını toplumsal bir mutabakat zeminine oturtmayı amaçlıyor. Beyrut için artık asıl mesele, diplomatik hızı sahada kalıcı bir huzura dönüştürebilmek.