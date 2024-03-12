Lübnan'dan İsrail'e 100 roketli saldırı

Lübnan topraklarından bu sabah düzenlenen iki ayrı saldırıda İsrail tarafına 100'e yakın roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 2 ayrı bölgeye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hedef alınan yerlerin Beka Vadisi'nde yer aldığı ve "Hizbullah'ın hava kuvvetlerine" ait hedefler olduğu ifade edildi.

İsrailli kaynaklar, sabah saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki ayrı roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırılarda 100'e yakın roket atıldığı bildirilirken, can kaybına dair bilgi verilmedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi roket saldırısını doğrulayan bir açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına misilleme olarak 2 askeri noktanın vurulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yer alan Keila Kışlası'ndaki hava ve füze savunma komutanlığının karargahı ile Yoav yerleşim birimindeki füze ve topçu üssüne yüzden fazla Katyuşa roketi fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı gerçekleştirilen 3 ayrı yerin savaş uçaklarınca vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 241 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.