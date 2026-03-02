Lübnan’dan İsrail’e füze saldırıları! İsrail, Hizbullah hedeflerini vuruyor (Video)

İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, Lübnan’dan misilleme geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı.

IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel çatışma endişelerine yol açarken, İsrail’den bu endişeleri artıracak bir adım daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirildi.

IDF’nin Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarılarak, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denildi.

İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, "IDF birlikleri, ‘Aslanın Kükremesi Operasyonu’ kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadelerine yer verildi.

Lübnan’da çok sayıda patlama meydana geldi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü. Bölge halkının yaşadığı panik de amatör kameralara yansıdı.

Lübnan’da Başbakan Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.