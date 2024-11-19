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﻿Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: Yaralılar var

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki 2 bölgeye Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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﻿Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: Yaralılar var
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan füze saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.

İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi.

Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.

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