Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket atıldı: 8 Ekim'den beri en yoğun saldırı

Lübnan'dan İsrail tarafına 75 roket atıldığı olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde kısa süre önce sirenler çaldığı belirtildi.

Lübnan tarafından 75 roket atıldığı, onlarcasının hava savunma sistemince imha edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 İsrailli hafif şekilde yaralandı.

İsrail basını, kısa süre önce gerçekleştirilen roket saldırısının Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı.

Öte yandan bu sabah Lübnan topraklarında roket rampası tespit edildiği ve hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Tsnobar Askeri Lojistik Üssü'nün 50 katyuşa füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hula yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yer alan Zaur Askeri Üssü'nin de katyuşa füzeleriyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırısında bir Hizbullah mensubu ile 2 çocuk hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine saldırı düzenledi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Akhbar" gazetesinin haberine göre, saldırı Lübnan'ın elektrik üreten en önemli tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi.

Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Necariye beldesi doğumlu Hüseyin Hıdır Mehdi adlı mensubunun öldüğünü bildirdi.

Açıklamada Mehdi'nin nasıl öldüğü detayı paylaşılmazken, Lübnan yerel medyasında Mehdi'nin İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiği aracın içerisindeki kişi olduğu belirtildi.

NNA'nın bir başka haberinde ise İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 Suriyeli çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.