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Lübnan'dan İsrail'e tanksavar saldırısı

İsrail, Lübnan sınırından yapılan saldırının ardından tanksavar füzelerini vurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Lübnan'dan İsrail'e tanksavar saldırısı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzeleriyle saldırı düzenlendi.

Buna karşılık Lübnan topraklarındaki 2 tanksavar füzesi noktasının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kısa süre önce bir grubun Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar füzesi saldırısı hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği ve söz konusu grubun da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında zaman zaman karşılık saldırılar yaşanıyor.

 

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