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Lübnan'dan son dakika 'ateşkes' açıklaması: Bu akşamı işaret etti

Son dakika haberi: Lübnan yetkililerinin yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkesin bu akşam itibariyle sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

Haber Merkezi
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Lübnan'dan son dakika 'ateşkes' açıklaması: Bu akşamı işaret etti
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İsrail ve Lübnan arasında uygulanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamalar ardı ardına geliyor. Lübnan'dan bugün yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği belirtildi.

Bugün ilerleyen saatlerde kabul edilebilir

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ise ABD’nin Lübnan’ın güneyinde altyapının yeniden inşaasında rol oynayabileceğini söyledi. Habib, bu sürecin İsrail ile kara sınırını belirleme müzakerelerine yol açmasını umduklarını ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkesin bugün ilerleyen saatlerde kabul edileceğini umduğunu sözlerine ekledi.

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