İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yine vurdu! 3 büyük patlama oldu

Kara operasyonlarına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. İsrail ordusu, Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Beyrut'un güneyinde Hizbullah'un kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef alan İsrail savaş uçakları, ülkenin güneydeki Debl köyünde de bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi.

Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Hizbullah, "Bu daha ilk tur, İsrail'i püskürtecek savaşçımız, silahımız ve mühimmatımız var" açıklamasını yaptı.