Lübnan–İsrail görüşmelerinin 3. turu ABD'nin başkenti Washington’da yapılacak

Adını açıklamak istemeyen Lübnanlı kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasındaki üçüncü tur görüşmeler gelecek hafta Washington'da yapılacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında planlanan görüşmelerin kesin tarihinin henüz netleşmediğini ifade eden kaynak, heyetlerin temsil düzeyinin de belirsizliğini koruduğunu, görüşmelere büyükelçiler düzeyinde mi devam edileceği ya da daha üst düzey yetkililerin katılıp katılmayacağının henüz kararlaştırılmadığını aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Gözler Trump’ın davetinde

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.