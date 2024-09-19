Lübnanlı yetkililer duyurdu: Çağrı cihazları elektronik mesaj yoluyla patlatıldı
Lübnanlı yetkililerin ön soruşturmasında, Hizbullah'a ulaşmadan önce ele geçirilen cihazlara patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.
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Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Lübnanlı yetkililerin ön soruşturmasında, çağrı cihazlarının Hizbullah'a ulaşmadan önce ele geçirildiği ve cihazlara patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.
Gazete Duvar'ın Reuters'dan derlediği habere göre, Lübnanlı yetkililer BM'ye ön soruşturma raporuna ilişkin bir mektup gönderdi.
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