Lüks araçlara ve saatlere el konulacak!

Alman hükümeti, artan bütçe açıklarını ve vergi kayıplarını önlemek için harekete geçti. 2027 federal bütçe taslağında yaklaşık 555 milyar euro harcama öngörülüyor ve 200 milyar euro borçlanma bekleniyor. Uzmanlara göre devlet, vergi ve mali suçlar nedeniyle her yıl 100-200 milyar euro arasında kayıp yaşıyor. Bu kaybın bir kısmının bile önlenmesiyle federal hükümet, eyaletler ve belediyeler önemli gelir elde edebilecek.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig, vergi adaletinin önemini vurgulayarak, “Bu ülkedeki yurttaşların büyük çoğunluğu vergilerini olağan, güvenilir ve gösterişsiz biçimde ödüyor. Ama gelirlerini vergi idaresinden kaçıranlar da var” dedi. Hubig ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla daha etkili mücadele için 26 maddelik eylem planını tanıttı.

DW Türkçe'de yer alan plana göre Gümrük İdaresi bünyesinde “Vergi ve Mali Suçlarla Mücadele Ortak Merkezi” kurulacak. Bu merkezde bin 500 yeni personel görev alacak. Yapay zeka destekli veri analiz merkeziyle karmaşık şirket ağları ve paravan kişiler daha iyi tespit edilecek. Eyalet vergi müfettişleri, Federal Kriminal Daire ve gümrük soruşturmacıları arasında yakın işbirliği sağlanacak.

Klingbeil, “Kimse yakalanmayacağına güvenememeli. Dürüst olanlar enayi yerine konmamalı. Suç yöntemleriyle ceplerini dolduran vergi kaçakçıları bunun yanlarına kâr kalacağını düşünmemeli” ifadelerini kullandı. Plan, “Cum-Ex” gibi büyük vergi skandallarının tekrarlanmasını önlemeyi hedefliyor.

Ceza muafiyetine sıkı darbe

Vergi kaçakçılığında uzun yıllardır uygulanan “kendiliğinden bildirim” ile ceza muafiyeti uygulamasına da son verilmesi planlanıyor. Bu düzenleme özellikle yurt dışı banka hesapları ve gizli varlıklar için büyük önem taşıyordu. SPD’nin uzun süredir rahatsız olduğu bu muafiyet kaldırılacak. Klingbeil, “Suç işleyenler artık kendilerini bu kadar kurtaramamalı” dedi.

Ağır vergi suçlarında hapis cezası üst sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Organize suçlarda asgari ceza bir yıl hapis olacak.

Lüks varlıklara hızlı el koyma

En çarpıcı düzenleme, şüpheli yollarla elde edilen varlıklara el konulmasını kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar bu, ancak somut suç kanıtı ve mahkumiyet sonrası mümkün oluyordu. Yeni planda gümrük, şüpheli varlıklara 180 gün süreyle el koyabilecek. Klingbeil bu konuda, “Bu durumda önce Porsche ve Rolex’e el konacak. Bu, faillerin gerçekten canını yakacak” dedi. İlgili kişiler daha sonra varlıkların yasal yolla edinildiğini kanıtlamak zorunda kalacak.

Kripto para alım-satımında bir yıldan uzun süredeki vergi muafiyeti kaldırılıyor. Dijital suçlara karşı önlemler güçlendirilecek. Analog ticarette de büyük cirolu işletmeler (mücevher, antika satıcıları vb.) için 2028’den itibaren yazar kasa zorunluluğu gelecek.

Hükümet, önlemlerin ilk yılda 1 milyar euro ek gelir sağlamasını bekliyor. Yeşiller Partisi planı olumlu bulurken, lobi baskılarıyla yumuşatılmaması uyarısında bulundu. Finanzwende gibi sivil toplum örgütleri de mücadeleye daha fazla ağırlık verilmesini memnuniyetle karşıladı.