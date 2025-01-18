Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’ı saran yangınlardan birçok ev etkilenmişti. Yangın mağdurları şimdi de kiralardaki artıştan mağdur oluyor.

Euronews’ten Anıl Can Tuncer’in aktardığına göre, Jay Gilberg, haziran ayında Los Angeles’ın Pacific Palisades semtinde, iki kızı, kız arkadaşı ve onun çocuğunu tek bir çatı altında toplamak için beş odalı, 446 metrekarelik bir ev satın aldı. Ancak altı ay sonra Palisades yangını nedeniyle o ev yok oldu.

Evini kaybeden Gilberg, ailesi için geçici bir ev ararken başka bir şok yaşadı: Kiralardaki ani artış.

Beverly Hills’te aylık 14 bin dolara (496 bin TL) kiralanan bir ev, bir gecede 4 bin dolar (141 bin 741 TL) artarak 18 bin dolara (637 bin 840 TL) yükseldi.

500’den fazla ev tepsit edildi

Gilberg’in emlakçısına göre bu artış 'arz ve talep' nedeniyle gerçekleşirken, "Bazı insanlar yardım etmek istiyor ama bazıları fırsatçılık yaparak kâr etmeyi tercih ediyor" dedi.

Yangın nedeniyle evsiz kalan binlerce kişi gibi, Gilberg de artan kira fiyatlarıyla mücadele ediyor. Los Angeles Kiracılar Birliği kiraların ani şekilde artırıldığı 500’den fazla mülk tespit etti. Bazı yerlerde kira ücretleri iki katına çıktı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçen hafta kira artışlarının yüzde 10’u aşmasını yasakladı. Ancak Kiracılar Birliği'nden Tony Carfello bu yasağa rağmen bazı ev sahiplerinin yine de fırsatçılık yapacağını söyledi.

Fırsatçılığa tepki

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, kira fiyatlarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili yüzlerce şikâyet aldıklarını ve birçok soruşturma başlattıklarını açıkladı. "İnsanlar desteğe ihtiyaç duyarken böyle fırsatçılık kabul edilemez" diyen Bonta, kanıtların kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Emlakçı Lori Goldsmith de bu durumu eleştirerek, bazı mülk sahiplerinin felaketlerden kâr sağlamaya çalıştığını söyleyerek, "Bu çok yanlış. İnsanlar tüm anılarını kaybetti. Çocuklar, her gece sarılarak uyudukları battaniyelerini bile kaybetti” dedi.

Hayatını yeniden kurma mücadelesi

Yangından etkilenen 87 yaşındaki Renee Weitzer ve 88 yaşındaki eşi Ed evlerinden yalnızca ilaçlarını, köpeklerini ve birkaç eşyayı alarak ayrıldı. Ancak bir haftadan fazla bir süredir otel odasında yaşıyorlar ve yeni bir ev bulmakta zorlanıyorlar.

Weitzer aylık 8 bin dolara (283 bin 483 TL) kiralanan bir ev için 14 bin dolar teklif ettiklerini, hatta bir yıllık peşin ödeme yapmayı önerdiklerini ancak yine de bunun kabul edilmediğini belirtti. "Her şeyimizi kaybettik” diyen Weitzer, sigorta süreci tamamlanana kadar yeğeninin tek odalı evine taşınacaklarını belirtti.

Eşini ve kendisini bekleyen uzun süreci anlatan Weitzer, "Bu yaştan sonra yeniden inşa etmek zor. Yıllar sürebilir ve bunu başaramayabiliriz," diyerek duygularını dile getirdi.