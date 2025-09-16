  1. Ekonomim
Lüks moda devine siber saldırı! Milyonlarca müşterinin bilgileri çalındı

Fransız moda devi Kering, bünyesindeki Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen'e siber saldırı düzenlendi. Dev marka saldırıyı doğruladı. Milyonlarca müşteriye ait kişisel bilgiler hackerlar tarafından ele geçirildi.

Lüks moda devine siber saldırı! Milyonlarca müşterinin bilgileri çalındı
Fransız lüks moda devi Kering, bünyesindeki bazı markalara yönelik gerçekleşen siber saldırıyı doğruladı.

Hackerlar milyonlarca müşterinin bilgilerini ele geçirdi

Şirket, Haziran ayında sistemlerine yetkisiz bir üçüncü tarafın geçici olarak erişim sağladığını ve bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Aralarında Gucci ve Balenciaga da var

Kering, etkilenen markaların adını vermese de BBC’nin haberine göre saldırıdan Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi dev isimler etkilendi.

Adreslerden telefon numaralarına kadar pek çok bilgi çalındı

BBC’ye konuşan ve saldırıyı üstlenen hacker grubu "Shiny Hunters", 7.4 milyon benzersiz e-posta adresine ait verileri ele geçirdiklerini iddia etti. Çalınan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, fiziksel adresleri ve mağazalarda yaptıkları toplam harcamalar yer alıyor. Kering, kredi kartı veya banka hesap numarası gibi finansal bilgilerin çalınmadığını belirtti.

 Son dönemde lüks markalar hedefte

Bu saldırı, 2025 yılı boyunca lüks markaları hedef alan daha geniş çaplı bir siber tehdit dalgasının parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Cartier ve LVMH’ye bağlı bazı markalar da benzer veri ihlalleriyle gündeme gelmişti. Temmuz ayında Hong Kong’daki gizlilik denetim kurumu, Louis Vuitton’a ait yaklaşık 419 bin müşterinin bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Müşterilere bilgi verildi

 Kering, saldırının ardından ilgili yerel otoritelere durumu bildirdiğini ve etkilenen müşterileri yerel düzenlemelere uygun şekilde bilgilendirdiğini duyurdu. Şirket, saldırının hangi ülkelerdeki müşterileri etkilediği konusunda yorum yapmadı.

