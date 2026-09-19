Lüksemburg'da hava ulaşımına dron engeli:Tüm kalkış ve inişler askıya alındı

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Lüksemburg Havalimanı hava sahasında tespit edilen insansız hava aracı (dron), havalimanında güvenlik alarmı verilmesine yol açtı. Yetkililer, uçuş güvenliğini tehdit eden bu gelişme üzerine derhal harekete geçerek tüm iniş ve kalkış operasyonlarını geçici süreyle askıya aldı.

Uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi

İzinsiz dron tespiti sonrası hava sahasının kapatılmasıyla birlikte, Lüksemburg’a iniş yapmaya hazırlanan çok sayıda yolcu uçağı rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Havadaki uçaklar, tedbir amaçlı olarak Almanya ve Fransa gibi çevre ülkelerde bulunan yakın havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililerden güvenlik incelemesi

Havalimanı işletmesi ve emniyet güçleri, insansız hava aracının kaynağını ve izinsiz uçuşu gerçekleştiren kişileri tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının ardından hava trafiğinin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.