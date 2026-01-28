Lula da Silva: Panama, Brezilya'nın Orta Amerika'daki en önemli ortağıdır

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Panama ziyareti ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın habene göre, ziyaret programına ilişkin konuşan Lula, "Panama'ya vardık. Bu Çarşamba, Latin Amerika Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacağım ve Başkan Jose Raul Mulino ile görüşeceğim" dedi.

Panama'nın stratejik önemine değinen Lula, "Panama, Orta Amerika'da Brezilya'nın en önemli ortağı olup, ikili ticaret hacmi 2025 yılında 1,6 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.