Lula sandık öncesi uyardı: Brezilya'da bağımsızlık mücadelesi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dördüncü ve son dönemi için yarıştığı seçim sürecinde seçmenlere uyarıda bulundu. Dış baskılara ve siyasi rakiplerine dikkat çeken solcu lider Lula da Silva, bu seçimin sadece bir iktidar değişimi olmadığını, doğrudan Brezilya'nın ulusal egemenliğinin oylandığı kritik bir süreç olduğunu vurguladı.

Zorlu seçim yarışı ve oy oranları

Seçimlerin ilk turunda elde edilen sonuçlar, yarışın baş başa gittiğini ve Lula da Silva'nın önünde zorlu bir yol bulunduğunu gösterdi. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun müttefiki ve sağcı aday Flávio Bolsonaro, ilk turda seçmenlerin yüzde 47'sinden fazlasının desteğini alarak Lula da Silva'nın yaklaşık 2 puan önünde yer aldı. İki aday arasındaki bu yakın oy farkı, final turu öncesinde rekabeti en üst seviyeye taşıdı.

Siyasi gerilim ve iddialar

Seçim kampanyası sürecinde taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar da tırmanışa geçti. Lula da Silva cephesi, rakip grubun yurt dışındaki bağlantılarını ve iddialarını hedef alarak seçimlere dış müdahale yapıldığını öne sürdü. Bolsonaro ailesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı ise seçimlere müdahale edildiği veya darbe kışkırtıcılığı yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Sandıkların kurulacağı final turu, ülkenin gelecek siyasi rotasını belirleyecek.