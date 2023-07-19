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Lula’dan AB’ye ticaret anlaşması mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yılan hikayesine dönen Mercosur ticaret anlaşmasına ilişkin olarak, "AB'ye karşı teklifimizi 2-3 hafta içinde göndereceğiz." dedi.

Haber Merkezi
Foreks
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uzun süredir sonuçlandırılamayan Güney Amerika-AB ticaret anlaşması (Mercosur) için Avrupa Birliği'ne karşı tekliflerini 2-3 hafta içinde göndereceklerini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri zirvesinin ardından konuşan Lula, "2-3 hafta içinde AB'ye nihai önerimizi göndereceğiz. AB'nin bu teklifi çok kolaylıkla kabul edeceğine inanıyorum" dedi.