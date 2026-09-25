Lula'dan Trump'a seçim müdahalesi suçlaması: Brezilya yeniden koloni olmaz

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Brezilya'da yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Lula da Silva ile Donald Trump arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Lula, Trump'ın seçim sürecine müdahale ederek Brezilya'yı ve ülkenin doğal kaynaklarını ABD'nin etkisi altına sokmaya çalıştığını savundu. Brezilya Devlet Başkanı'nın bu değerlendirmeleri, seçim kampanyası tarafından hazırlanan bir reklam filminde de yer aldı.

Lula'dan Trump'a yönelik dikkat çeken suçlama

Lula, reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşırken seçimdeki rakibi Flavio Bolsonaro'yu Trump'ın adayı olarak tanımladı. Brezilya lideri, Bolsonaro'nun ülkeyi ve ülkenin zenginliklerini ABD'ye teslim etmek istediğini öne sürdü. Lula, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Brezilya'nın yeniden bir koloniye dönüşeceğini savundu. Lula ayrıca ülkenin gerçek sahibinin Brezilya halkı olduğunu ifade etti.

ABD'de Kongre üyelerinden de eleştiri

Trump yönetiminin Brezilya seçimlerine yönelik tutumu ABD içinde de tartışma konusu oldu. Demokrat Parti'den çok sayıda Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupta Trump yönetimini Brezilya seçimlerini etkilemeye ve seçim sürecini baltalamaya yönelik görünen girişimler nedeniyle eleştirdi. Mektupta, Trump yönetiminin Brezilya'da müdahale ve istikrarsızlaştırma kampanyası yürüttüğü yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Bolsonaro cephesine ilişkin iddialar da gündemde

Lula'nın kampanyası tarafından hazırlanan reklam filminde, ABD'nin Brezilya seçimlerine müdahale ettiği yönündeki haber ve iddialara da atıf yapıldı. Reklamda ayrıca Flavio Bolsonaro'nun seçim kampanyası ile Trump'ın başkan yardımcısı JD Vance'ın da kurucuları arasında bulunduğu belirtilen Rockbridge adlı bağış kuruluşu arasındaki bağlantılara ilişkin iddialar gündeme getirildi.

Brezilya'da seçim süreci devam ederken Lula ile Bolsonaro cephesinin yarışı yakından takip ediliyor. Adaylardan hiçbirinin gerekli oy çoğunluğuna ulaşamaması durumunda ikinci tur yapılması öngörülüyor.