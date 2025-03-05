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Lutnick: Trump, Kanada ve Meksika ile uzlaşabilir

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika ile yüzde 25 gümrük vergisi konusunda bir uzlaşma açıklayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Lutnick: Trump, Kanada ve Meksika ile uzlaşabilir
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Fox Business'a verdiği röportajda, Kanadalılar ve Meksikalılarla tüm gün telefonda görüştüğünü ve her iki ülkenin de sınır güvenliği konusunda "daha iyisini yapacaklarını" söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika ile bir çözüm bulacağını düşündüğünü vurgulayan Lutnick, "Bu bir durdurma olmayacak ama bence 'sen daha fazlasını yap, ben de seninle ortada bir yerde buluşayım' diyecek ve muhtemelen bunu yarın açıklayacağız. Muhtemelen sonuç ortada bir yerde olacak. Başkan Kanadalılar ve Meksikalılarla birlikte hareket edecek ama tamamen değil." diye konuştu.

Trump'ın nasıl bir uzlaşıyı değerlendirdiğine ilişkin detay vermeyen Lutnick, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) işaret etti.

"Eğer o kurallar altında yaşıyorsanız, o zaman Başkan size rahatlama sağlamayı düşünüyor"

Lutnick, "Eğer o kurallar altında yaşıyorsanız, o zaman Başkan size rahatlama sağlamayı düşünüyor. Eğer o kurallar altında yaşamıyorsanız, o zaman tarife ödemek zorundasınız." dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump'ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke, ABD'nin tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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