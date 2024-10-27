Luxottica'nın kurucusu İtalyan milyarderin oğluna hapis cezası!

İtalya'da polis, devlet veri tabanını yasa dışı erişim iddialarına ilişkin bir soruştura yürütüyordu. Bu soruşturma kapsamında, İtalyan lüks gözlük markası Luxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun oğlu Leonardo Maria Del Vecchio’nun da aralarında bulunduğu dört kişiye ev hapsi verildi.

Leonardo Maria Del Vecchio’nun avukatı Maria Emanuela Mascalchi, müvekkilinin soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirterek, "Bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu kanıtlayacak" dedi.

Mascalchi, ilk bulguların müvekkilini mağdur durumuna soktuğunu ve yapılan aramalarda olumsuz bir sonuca ulaşılmadığını da ekledi.

Bir istihbarat şirketi yasa dışı verilere erişim sağlıyor

Soruşturmaya göre, yasa dışı veri erişimi, eski bir polis memuru tarafından yönetilen özel bir istihbarat şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Leonardo Maria Del Vecchio'nun babasından kalan mirasla ilgili diğer varislerle anlaşmazlık yaşadığı için bu şirketten bilgi toplamasını istediğini öne sürdü.

Leonardo Del Vecchio’nun 2022’de hayatını kaybetmesiyle miras tartışmaları alevlenmişti.

Yasa dışı veri erişiminin müşterilere bilgi satma veya iş insanları ve politikacılara şantaj yapma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

Reuters’ın eriştiği mahkeme belgelerine göre, bu faaliyetlerin 2019'a kadar uzandığı ve Mart 2024'e kadar devam ettiği belirtiliyor. Milano savcıları, özel istihbarat şirketinin şüpheli finansal hareketler, vatandaşların banka işlemleri, gelir beyanları ve polis soruşturmalarını içeren üç ana veri tabanına yasa dışı erişim sağladığını iddia etti.

İtalya’nın ulusal mafya karşıtı savcısı Giovanni Melillo yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın gizli bilgi ticareti gibi önemli bir piyasaya ışık tuttuğunu belirterek "Bu durum, adeta bir sektör haline gelmiş" açıklamasını yaptı.