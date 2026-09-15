LVMH Avrupa'nın en büyük 10 şirketi arasından çıktı: Lüks tüketimde daralma büyüyor

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Lüks tüketimin küresel ölçekte yaşadığı zorlu dönem, sektörün en güçlü oyuncularından LVMH'yi de etkiliyor. Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. ve Bulgari gibi markaları bünyesinde bulunduran Fransız grup, piyasa değerindeki gerilemenin ardından Avrupa'nın en değerli 10 şirketi listesinin dışına çıktı.

LVMH'nin yaşadığı düşüş, şirketin Avrupa borsalarındaki konumunda da önemli bir değişime işaret ediyor. Şirket, yalnızca birkaç yıl önce Avrupa'nın en değerli şirketi konumundaydı.

Lüks tüketimde talep zayıflıyor

LVMH'nin gerilemesinde küresel lüks tüketim pazarındaki yavaşlama etkili oluyor. Özellikle Çin'deki tüketimin zayıflaması, lüks markaların satışlarını baskılayan başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Lüks sektöründeki yavaşlama yalnızca LVMH ile sınırlı değil. Avrupa'daki diğer büyük lüks tüketim şirketlerinin hisseleri de yatırımcıların sektörün gelecekteki büyümesine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle baskı altında kalıyor.

LVMH'nin hisselerindeki gerileme, şirketin piyasa değerinin de önemli ölçüde azalmasına yol açtı.

Arnault'un serveti de geriledi

LVMH'deki düşüş, şirketin en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault'un servetini de doğrudan etkiledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Arnault'un serveti 2026'da 65 milyar dolar azalarak yaklaşık 143 milyar dolara geriledi. Böylece Arnault, 2017'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 kişisi arasındaki yerini kaybetti.

Bir dönem teknoloji milyarderlerinin hakimiyetindeki servet sıralamasında Avrupa'nın en güçlü temsilcisi olan Arnault'un gerilemesi, lüks sektöründeki dönüşümün milyarderler sıralamasına da yansıdığını gösteriyor.

Lüksün zirvesinde bile büyüme baskısı

Sektördeki zorlu koşullara rağmen LVMH'nin bazı markaları güçlü performans göstermeye devam ediyor. Örneğin grubun ultra lüks markalarından Loro Piana, 2025 yılında gelirini yüzde 7,5 artırarak 1,72 milyar euroya, net kârını ise yüzde 12 artırarak 434 milyon euroya yükseltti.

Loro Piana CEO'su Frédéric Arnault ise markanın kısa vadeli satış artışı uğruna ürünlerin erişilebilirliğini artırmak yerine ayrıcalıklılığını korumayı tercih ettiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, lüks sektöründeki yeni dönemin temel tartışmalarından birini de ortaya koyuyor: Daha fazla ürün satmak mı, yoksa markanın nadirliğini ve ayrıcalığını korumak mı?

LVMH'nin Avrupa'nın en değerli şirketleri arasındaki sıralamasında yaşadığı gerileme, lüks tüketimin artık geçmiş yıllardaki kadar kesintisiz büyümediğinin en güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.