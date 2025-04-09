Lyon Belediye Başkanı Doucet gözaltına alındı

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet'in, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Le Monde'un haberine göre, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan bu soruşturma, aynı kaynağa göre ve Journal du Dimanche (JDD) gazetesinin haberini doğrulayacak şekilde, Mart 2024'te Lyon Belediye Binası’nda yapılan bir aramayla daha önce de gündeme gelmişti.

"Yargıyla iş birliği içinde"

Gregory Doucet’in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın normal bir aşaması kapsamında, toplumu temsil eden biri olarak ifade veriyor. Belediyenin nasıl işlediğini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere ifade veriyor. Yargı süreciyle tamamen iş birliği içinde" dedi.

2024 yılı başında, bölgesel hesaplar mahkemesinin (CRC) yaptığı bir bildirimin ardından Lyon savcılığı tarafından yargı süreci başlatıldı ve 13 Mart'ta yaklaşık yirmi polis memuru belediyede arama gerçekleştirdi.