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Maaşları ödenmeyen doktorlar uyarı grevinde

Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar uyarı grevi ilan etti.

Haber Merkezi
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Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 5 günlük uyarı grevi ilan etti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, federal hükümetin talepleri karşılamaması nedeniyle doktorların uyarı grevi ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, doktorların ülke çapında 17-21 Mayıs'ta grevde olacağı ifade edildi.

Ülkedeki doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

NARD tarafından hükümete verilen 2 haftalık ültimatom 13 Mayıs'ta sona ermişti.

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