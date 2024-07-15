Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mogadişu'da dün akşam oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izlemek için kafede bir araya gelen insanlar hayatının şokunu yaşadı. Teröristler bomba dolu araç ile kafeye daldı.

5 ölü, 20 de yaralı var

Korkunç saldırının ardından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi. Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.