Macarca eğitim tartışması Ukrayna’nın AB yolunu nasıl etkiliyor?

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Ukrayna parlamentosu, ulusal azınlıkların kendi ana dillerinde eğitim alabilmesine ilişkin hakları genişleten yasal düzenlemeyi kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de düzenlemeyi imzalayarak yasalaştırdı. 12 Ekim’de atılan adım, özellikle Ukrayna’nın batısında yaşayan Macarca konuşan azınlığın eğitim hakları konusunda Kiev ile Budapeşte arasında yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi açısından önem taşıyor.

Macaristan’ın vetosu üyelik sürecini yavaşlatmıştı

Macaristan, ulusal azınlıkların haklarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna’nın AB üyelik sürecindeki ilerlemesine uzun süredir itiraz ediyordu. Budapeşte’nin tutumu, üyelik müzakerelerinin yeni aşamalara taşınmasını zorlaştırmıştı.

AB ile iki yeni müzakere kümesi gündemde

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Avrupa Birliği’nin üyelik görüşmelerinde ikinci ve üçüncü müzakere kümelerinin açılmasını salı günü onaylamasını beklediklerini açıkladı. Söz konusu kümeler, iç pazar ile rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme alanlarını kapsıyor. Bu başlıkların açılması, Ukrayna’nın AB mevzuatına uyum sağlamak ve üyelik kriterlerini karşılamak için yürüteceği çalışmaların kapsamını genişletecek.

AB üyeliği için süreç devam ediyor

Ukrayna’nın yeni müzakere aşamalarına geçmesi, Avrupa Birliği’ne üyeliğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Aday ülkelerin çevre politikalarından tarıma, hukuk sisteminden ekonomik düzenlemelere kadar pek çok alanda kapsamlı reformlar gerçekleştirmesi gerekiyor. AB üyelik sürecinde toplam 35 müzakere başlığının tamamlanması ve 27 üye ülkenin katılımı oybirliğiyle onaylaması gerekiyor. Ayrıca her üye ülkede ulusal onay sürecinin tamamlanması şartı bulunuyor.

Ukrayna, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalin ardından AB üyeliği başvurusunda bulunmuştu. Son yasal düzenleme, ülkenin Avrupa bütünleşmesi hedefi doğrultusunda ilerleme çabalarının yeni bir aşamasını oluşturuyor.