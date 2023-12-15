Macaristan Başbakanı Orban böyle duyurdu: Ukrayna'ya ekstra paraya veto
Macaristan, AB'nin Ukrayna için hazırladığı 54 milyar Euroluk yardım paketini veto ederken, Başbakan Orban vetoyu, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesiyle duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik 54 milyar Euroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu.
Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.
Başbakan Orban, paylaşımında, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesini kullandı.
Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar Euroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu.
AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu.
Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar Euroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.