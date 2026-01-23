Macaristan Başbakanı Orban: Zelenskiy, Davos’ta sınırı aştı

Macaristan Başbakanı Orban, Davos’ta yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in sınırı aştığını ifade etti. Orban,''Seçimler yaklaşırken, Macar hükümetini ve şahsımı hedef alması yeni bir durum değil. Ancak şaşırtıcı olan, konuşmasında tüm diğer Avrupa liderlerini de eleştirmesiydi. Zelenskiy, Avrupa’nın Ukrayna’ya gönderdiği desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa’nın kararlılığının eksik olduğunu söylüyor.'' dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Orban, Brüksel’in bu taleplere hızlı yanıt verdiğini ve Ukrayna için 800 milyar dolar bütçe ile 2027’ye kadar hızlandırılmış Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve ve 2040’a kadar sürekli destek olmak üzere tüm taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

"Biz ödemeyeceğiz"

Başbakan Orban, bu durum karşısında Macaristan olarak ulusal bir imza kampanyası başlatarak Brüksel’e net bir mesaj göndereceklerini bildirdi ve "Biz ödemeyeceğiz." ifadesini kullandı.