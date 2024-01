Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'e 'onay' sinyali

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından, gözlerin çevrildiği Macaristan'dan da yeşil ışık geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e üyeliği desteklediğini bildirdiğini dile getirdi.

Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptım. Macaristan hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim. Macaristan Ulusal Meclisi'ni İsveç'in NATO'ya katılımı lehinde oy kullanmaya ve onay işlemini mümkün olan ilk fırsatta sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğiz."

İsveç'in NATO üyeliği konusunun TBMM gündemine alınacağının açıklanmasının ardınan Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u, Budapeşte'ye davet etmişti. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström daveti reddetmiş ve İsveç'in Macaristan ile ülkenin NATO üyeliği konusunda görüşebileceği yeni bir gündemin bulunmadığını söylemişti.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.